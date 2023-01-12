МИД не согласился с позицией Турции по «формуле мира» Зеленского

«Формулу мира» на Украине в ноябре прошлого года предложил Владимир Зеленский. Москва отвергала выдвинутые Киевом условия урегулирования. В январе план украинского президента поддержали власти Турции

Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва не согласна с оценкой Анкары предложенной украинским президентом Владимиром Зеленский «формулы мира», позиция Турция не будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», — отметила она (цитата по ТАСС).

Зеленский представил десять условий «формулы мира» на Украине в ноябре, во время саммита G20, где он выступал по видеосвязи. План предусматривает, в том числе, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что выдвинутые Киевом условия для урегулирования конфликта нереалистичны и неадекватны ситуации. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков указывал, что никаких мирных планов без учета вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей быть не может.

В январе «формулу мира» Зеленского поддержала Турция. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает мирный план и стремится курировать выполнение одного или нескольких его пунктов.