Основатель ЧВК Вагнера сообщил о «полном освобождении» города и его зачистке

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин исключил создание гуманитарного коридора в Соледаре. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

По словам Пригожина, город «полностью освобожден», сейчас его зачищают.

«Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Двухсотыми, убитыми, около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», — сказал Пригожин.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовска (украинское название — Бахмут). Там находится предприятие по добыче и реализации поваренной соли «Артемсоль».

В ночь на 11 января основатель ЧВК Вагнера заявил, что его бойцы «взяли под контроль всю территорию Соледара», но в центре города продолжаются бои. Пригожин подчеркнул, что в штурме «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера». «РИА Новости» сообщало, что они также заняли соляные шахты города. До этого о том, что подразделения ЧВК Вагнера заняли центр города, говорил глава ДНР Денис Пушилин.

Позднее Минобороны сообщило, что военнослужащие ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. «ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — сказали там.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский называл Бахмут и Соледар в ДНР «самыми горячими и болезненными» направлениями для украинских войск. 9 января в Минобороны Украины сообщили о начале штурма Соледара российскими военными.