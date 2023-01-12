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Пушилин назвал «дешевым спектаклем» сообщения о гумкоридоре в Соледаре

Пушилин назвал «дешевым спектаклем» сообщения об открытии зеленого коридора в Соледаре
Пушилин назвал сообщения украинских СМИ об открытии гумкоридора для спасения окруженных в Соледаре бойцов ВСУ «дешевым спектаклем». Ранее такую возможность также исключал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Заявления об открытии гуманитарного коридора в Соледаре, растиражированные украинскими СМИ, являются «дешевым спектаклем», написал в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Когда в украинских средствах массовой информации в очередной раз разыгрывается дешевый спектакль на тему организации «зеленого коридора» для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара, вспоминается следующее. Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», — написал Пушилин.

В ночь на 11 января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его бойцы «взяли под контроль всю территорию Соледара». Позднее Минобороны сообщило, что военнослужащие ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. «ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — сказали там.

С предложением открыть гуманитарный коридор для раненых на Украине ранее выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время Пригожин исключал такую возможность. «Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Двухсотыми, убитыми, около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», — говорил он.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовска (украинское название — Бахмут). Там находится предприятие по добыче и реализации поваренной соли «Артемсоль».

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский называл Бахмут и Соледар в ДНР «самыми горячими и болезненными» направлениями для украинских войск. 9 января в Минобороны Украины сообщили о начале штурма Соледара российскими военными.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
гуманитарный коридор Соледар ДНР Военная операция на Украине Денис Пушилин
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