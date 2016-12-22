Трамп продлил приостановку санкций против Ирана в рамках ядерной сделки

Режим приостановки санкций в отношении Ирана в соответствии с заключенной в 2015 году сделкой по ядерной программе Тегерана будет действовать еще четыре месяца. В Белом доме говорят, что это последнее продление данного режима

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп продлит на 120 дней действие режима приостановки санкций в отношении Ирана в соответствии с заключенной в 2015 году сделкой по ядерной программе Тегерана. Как писало в пятницу агентство Bloomberg, такое решение было принято Трампом после консультаций с членами своей команды, в том числе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и советником по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Как указывает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома, решение по приостановке санкций глава американской администрации принимает в последний раз, рассчитывая ужесточить условия сделки 2015 года.

О том, что Вашингтон примет в ближайшее время решение о судьбе ядерной сделки с Ираном, стало известно 6 января, о чем сообщил Тиллерсон в интервью агентству Associated Press (AP). Госсекретарь США рассказал тогда, что администрация собирается принять специальный закон, который внесет изменения в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана), или будет принято решение о выходе из соглашения.

Эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков в беседе с РБК отметил, что «решение Трампа стало компромиссом между, с одной стороны, «антииранскими ястребами», ищущими для Тегерана силовых методов воздействия, и намерением самого президента выйти из «сделки», и с другой — большинства дипломатов и некоторых членов команды самого Трампа, призывающих быть осмотрительнее в оценке тех последствий, к которым подобное решение могло привести». «Трампу не нравится каждый месяц «рапортовать» о том, как Тегеран выполняет свою часть соглашений, а он пока это делает, и формальных, юридических оснований «наказывать» иранцев у Трампа нет, только политические, — сказал Сучков. — Не думаю, что администрация руководствовалась непосредственно позицией России или европейцев, принимая свое решение, однако в Вашингтоне были и есть серьезные опасения, что позиция США может поставить Америку в изоляцию по этому вопросу и сблизить Москву и европейских гарантов СВПД по этому и другим вопросам».

Соглашение о СВПД было подписано США, Россией, Китаем, Ираном, Францией, Великобританией и Германией. Тегеран согласился допустить международных экспертов на свои ядерные объекты, избавиться от запасов среднеобогащенного урана, сократить запасы низкообогащенного на 98%, снизить число газовых центрифуг для обогащения радиоактивного сырья, а также соблюдать другие ограничения в области ядерной энергетики. Взамен Евросоюз и ООН обязались постепенно снимать с Ирана международные финансово-экономические санкции, которые ударили по его нефтяному и банковскому секторам.

За день до принятия Вашингтоном окончательного решения глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерика Могерини провела в Брюсселе консультации с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. В обсуждениях возможного выхода США из СВПД и перспектив дальнейшей реализации ядерного соглашения также приняли участие министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании. По итогам встречи представители ЕС единогласно подтвердили соблюдение Тегераном условий СВПД и призвали США сохранить сделку, указав на то, что Тегеран имеет право пользоваться преимуществами предусмотренного соглашением снятия санкций. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал СВПД жизненно важным соглашением, которому нет альтернативы, а его британский коллега Борис Джонсон отметил, что с СВПД мир стал безопаснее. Сам Зариф подчеркнул, что исполнение договоренностей с Ираном зависит от полного их соблюдения со стороны США.

Аналогичные консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Зариф провел 10 января в Москве, куда он завернул на пути в Брюссель. Россия, как и ЕС, выступает против пересмотра СВПД. «Возможный срыв реализации СВПД вследствие действий Вашингтона будет противоречить задаче поддержания международной и региональной безопасности и стабильности, негативно скажется на многосторонних усилиях в сфере ядерного нераспространения», — говорится в заявлении российского МИДа по итогам встречи 10 января.

СВПД был заключен при предыдущем американском президенте Бараке Обаме. Сам Трамп еще во время своей предвыборной кампании выступил как ярый критик «одной из худших сделок», по его словам, в которой участвовал Вашингтон — ответственность за нее кандидат в президенты возлагал на «близорукую» администрацию Обамы. По мнению Трампа, соглашение служит только интересам Ирана, который продолжает развивать свою ядерную программу под прикрытием СВПД, избегая международных санкций.

Трамп уже трижды отчитывался перед конгрессом США о делах СВПД — американское законодательство требует от президента каждые 90 дней подтверждать выполнение Тегераном обязательств по ядерной сделке. В апреле и июле он подтвердил соблюдение Ираном договоренностей, однако 13 октября отказался сделать это и обнародовал новую стратегию противодействия Ирану. Трамп указал тогда, что Тегеран не выполнил условия соглашения относительно центрифуг и не позволил провести полноценные инспекции своих ядерных объектов. Таким образом, поведение исламской республики не соответствует «духу сделки», заключил Трамп.