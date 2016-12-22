Министр иностранных дел Ирана посетит Москву

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Москву 10 января с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим российской коллегой Сергеем Лавровым, об этом РБК сообщил дипломатический источник, знакомый с ходом организации визита. «Такая встреча готовится», — подтвердили РБК в пресс-службе МИДа.

После Москвы Зариф направится в Брюссель — 11 января у него запланированы переговоры с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. На повестке встречи стоит обсуждение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, о чем 9 января сообщила пресс-служба Могерини.

Как отмечал сам Зариф, консультативная встреча с европейскими коллегами будет посвящена «деструктивной политике США» по отношению к ядерной сделке, подписанной в 2015 году Ираном и группой «Евротройка+3» (Германия, Франция, Великобритания, США, Россия и Китай). Тогда Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу взамен на отмену санкций, введенных Советом безопасности ООН.

6 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал в интервью агентству Associated Press (AP), что в Вашингтоне в течение недели «или около того» планируется принять специальный закон, который внесет изменения в ядерное соглашение с Ираном, или же будет принято решение о выходе из СВПД. По его словам, переговоры о внесении изменений в закон идут с участием Белого дома, конгресса США ​и Госдепа. Точную дату принятия решения он не назвал. «Президент обещал, что он либо исправит, либо отменит его», —заявил тогда Тиллерсон.

Еще во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал заключенную при его предшественнике Бараке Обаме ядерную сделку с Ираном, назвав ее «одной из худших» сделок, в которой участвовали США. Сам Иран Трамп назвал «террористическим государством номер один», которое управляется «фанатиками».

В ответ на заявления Тиллерсона о готовящемся законе и возможном выходе США из ядерного соглашения Тегеран пригрозил пересмотреть сотрудничество с ООН по ядерному оружию. «Если Соединенные Штаты не выполнят свое обязательство в отношении СВПД, Исламская Республика Иран примет решения, которые могут повлиять на ее нынешнее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии», — пригрозил Салехи. При этом Бахрам Касеми заявил, что Иран готов к любому решению Вашингтона по сделке.

Еще одним поводом ужесточения взаимной риторики между Ираном и США стали начавшиеся 28 декабря прошлого года антиправительственные протесты в Иране, в ходе которых, только по данным иранских властей, погибли по меньшей мере 22 человека, еще несколько сотен были арестованы. Тегеран обвинил США, Израиль и Саудовскую Аравию, поддержавших митингующих, в участии в организации беспорядков в Иране. Сам Трамп написал в своем Twitter, что США готовы оказать Ирану поддержку, когда для этого наступит подходящее время, а также выразил уважение к иранскому народу, который «пытается бороться с коррумпированным правительством».

Однако министр иностранных дел Ирана уже опроверг сообщения о том, что на встрече в Брюсселе будут обсуждаться недавние протесты,​ несмотря на то, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль ранее заявлял, что ЕС намерен пригласить Зарифа для обсуждения проходящих в Иране беспорядков.