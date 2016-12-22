США примут решение по ядерной сделке с Ираном в течение недели

Белый дом работает с законодателями в США, чтобы сохранить соглашение по ядерной сделке с Ираном, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. «Президент пообещал, что он либо исправит, либо отменит его», — напомнил госсекретарь

Рекс Тиллерсон (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Соединенные Штаты примут специальный закон, который внесет изменения в соглашение по так называемой ядерной сделке с Ираном, или же примут решение о выходе из него в течение недели «или около того», заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству Associated Press (AP).

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном, Россией, США, Германией, Францией, Великобританией и Китаем в 2015 году. План ограничивает ядерную программу Ирана взамен на отмену санкций со стороны Евросоюза и ООН.

«Президент обещал, что он либо исправит, либо отменит его», — сказал Тиллерсон.

По его словам, переговоры о внесении изменений в закон идут с участием Белого дома, конгресса США и Госдепа. «Мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и внести изменения в закон», — добавил он.

AP отмечает, что договориться с американскими законодателями в столь короткий срок — непростая задача. В общих чертах Белый дом и конгресс обсудили закон, однако текст законопроекта в деталях еще не обсуждался, приводит агентство слова своего источника в конгрессе.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал соглашение с Ираном, возлагая ответственность за заключение «страшного» соглашения на предыдущую администрацию США. Вскоре после своего избрания он также говорил, что Иран является «террористическим государством номер один» и «не уважает США».

В октябре Трамп заявил, что Ираном управляют «фанатики», которые поддерживают террористические группировки «Аль-Каида» и «Талибан» (обе запрещены в России), поэтому он не соблюдает условия договора.

В Тегеране ранее заявляли, что выход США из соглашения будет означать отказ от сделки. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что выход США будет означать конец договоренностям и провал всего режима​ нераспространения ядерного оружия. Он также исключил возможность пересмотра соглашения или добавления в него новых требований.

В Москве уже готовятся к тому, что США могут выйти из СВПД, заявил в конце октября замглавы российского МИДа Сергей Рябков.​