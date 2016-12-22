Президент Ирана заявил о провале попыток Трампа подорвать ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что американский лидер Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках подорвать соглашение по ядерной программе. Об этом он сказал в эфире государственного телевидения, передает Reuters.

«Американская администрация не смогла подорвать соглашение по ядерной программе. Трамп, несмотря на все попытки, потерпел неудачу в этом. Соглашение — это долгосрочная победа для Ирана», — заявил Роухани.

В субботу, 13 января, американский президент заявил , что страны Европы должны «исправить жуткие недостатки» соглашения по ядерной программе Ирана, поэтому он приостановил действие санкций в отношении Тегерана на четыре месяца. Трамп заявил, что у европейских стран появился «последний шанс» на коррекцию договоренности. «И если я увижу, что такое соглашение не представляется возможным, я немедленно выйду из сделки», — сказал он. Приостановка действий американский санкций в отношении Тегерана является одним из пунктов соглашения, которое было подписано в 2015 году.

В российском МИДе негативно оценили такие слова Трампа. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «худшие ожидания» Москвы оправдываются, потому что Вашингтон «взял курс» на слом соглашения по иранской ядерной программе. Говоря о решении США приостановить действие санкций, Рябков назвал его «косметикой». «Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам», — сказал заместитель министра главы МИД России.