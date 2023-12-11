ФСБ раскрыла агентурную сеть, готовившую покушение на Аксенова

В этом году ФСБ два раза сообщала о предотвращении покушения на Сергея Аксенова. Ведомство заявило, что раскрыло готовившую их агентурную сеть; задержаны 18 «украинских агентов и их пособников», готовивших теракты

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Сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом раскрыли «глубоко законспирированную» сеть украинских спецслужб, которые готовили теракты в отношении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму, а также покушения на чиновников и военных. Сообщение ФСБ поступило в РБК.

По данным службы, объектами планируемых покушений были в том числе глава республики Сергей Аксенов, спикер парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, «пророссийский блогер» Александр Талипов и бывший украинский депутат Олег Царев.

Попытки покушения были предприняты в 2023 году, отмечает служба. С начала года ведомство дважды отчитывалось о срыве покушения на Аксенова и других высокопоставленных чиновников: в мае и июле.

ФСБ заявила, что силовики выявили «кураторов» сети из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности страны.

Ведомство сообщило также, что в 2023 году в Крыму предотвратили 14 диверсий и терактов, в том числе — подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех транспортных средств. На территории полуострова нашли 15 схронов, откуда изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ. За подготовку терактов осудили десять человек.

Кроме того, заявили в ФСБ, силовики задержали 18 «агентов и пособников украинских спецслужб». Их обвиняют в причастности к диверсиям на ж/д путях в Симферопольском и Кировском районах Крыма и Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и поселке Кореиз (о повреждении железной дороги и газопровода власти сообщали минувшим летом), а также машин представителя администрации Запорожской области и российских военных, участвующих в боевых действиях на Украине. Заведено 30 уголовных дел по статьям о терроризме, фигурантам грозит до 25 лет тюрьмы.

В конце ноября ФСБ отчиталась задержании в Крыму местного жителя, который, по данным службы, по заданию украинской стороны «отслеживал передвижение подразделений Росгвардии и собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова». Против него завели дело о шпионаже.