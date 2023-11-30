ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму

Житель Крыма по заданию спецслужб Украины отслеживал передвижение подразделений Росгвардии и собирал данные об инженерных сооружениях и заграждениях, предназначенных для обороны полуострова, заявили в ФСБ

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб по подозрению в шпионаже, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно сообщению, житель Крыма по заданию украинской стороны «отслеживал передвижение подразделений Росгвардии и собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, продолжается следствие, добавили в ЦОС. По статье о шпионаже (276 УК) ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

После начала спецоперации на Украине ФСБ не раз сообщала о задержаниях за госизмену (ст. 275 УК), по которой теперь может грозить пожизненное лишение свободы.

Так, в конце октября в Севастополе задержали россиянина по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, в марте он осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма, после чего передал представителю ВСУ «сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам».

Мужчину арестовали по ст. 275 УК («Госизмена»), ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

24 ноября в Крыму задержали жителя Феодосии по подозрению в отправке на Украину запчастей к военной авиационной технике. Как сообщила ФСБ, украинские спецслужбы завербовали россиянина, и он в их интересах и за денежное вознаграждение отправлял на Украину комплектующие российского производства.