ФСБ заявила о задержании агента Украины, устроившего атаку на аэродром

Об атаке дронов на военный аэродром Дягилево Минобороны сообщило 5 декабря 2022 года. Тогда погибли трое военных, четверо получили ранения. ФСБ сообщила о задержании диверсанта, им оказался местный житель с гражданством Италии

Аэродром Дягилево (Фото: Wikimedia Commons)

ФСБ сообщила о задержании диверсанта, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. По версии ведомства, мужчина был завербован разведкой Украины, передает «Интерфакс».

«20 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром Дягилево (Рязань)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ноябре задержанный устроил подрыв железной дороги в Рязанской области, когда с рельсов сошли 19 вагонов.

Задержанный — житель Рязанской области, 1988 года рождения. У мужчины гражданство России и Италии, он был завербован украинской разведкой в минувшем феврале в Стамбуле, утверждает спецслужба.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела писал, что организатором атак на российские аэропорты следствие назвало командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурденюка. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В прошлом году 5 декабря средства ПВО перехватили украинские БПЛА в районе аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщало Минобороны. В тот же день военные сбили беспилотник в районе аэродрома Дягилево в Рязанской области. Тогда погибли трое военных, четверо получили ранения. Позже в том же месяце Энгельс вновь подвергся атаке, дрон сбили, а при падении его обломков погибли трое военных, сообщали в военном ведомстве.

Авиабаза Дягилево расположена на западной окраине Рязани, рядом с ней находится 360-й Авиационный ремонтный завод. На авиабазе, в частности, функционирует 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации) и дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, сообщало Минобороны.