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В районе Феодосии остановили поезда из-за повреждения железной дороги
Глава Крыма Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна у Феодосии
Близ Феодосии получило повреждения железнодорожное полотно, никто не пострадал, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Причины он не уточнил. Аксенов пообещал восстановить движение поездов в течение двух часов.
«На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он в телеграм-канале.
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