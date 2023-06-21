Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 20 июн, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 20 июн, 16:26
В Братске потребовали закрыть кафе после отравления свыше 100 человек Общество, 08:40
В районе Феодосии остановили поезда из-за повреждения железной дороги Политика, 08:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:31
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:22
Бразилия проиграла в первом в истории матче с россиянином в старте Спорт, 08:20
Эксперты предложили бороться с дефицитом кадров с помощью осужденных Экономика, 08:00
Red Wings пока не получила разрешение на полеты в Грузию Общество, 08:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
CNN узнал, что спасатели слышали «обратную связь» при поисках батискафа Общество, 07:39
В Новой Москве и Подмосковье упали три беспилотника Политика, 07:27
Число погибших при наводнении в Херсонской области выросло до 41 Политика, 07:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:11
Иностранные архитектурные бюро вышли из программы реновации Москвы Город, 07:00
Главный архитектор Москвы — РБК: «Иностранцы вышли из проекта реновации» Технологии и медиа, 07:00
Пентагон заказал ракеты AMRAAM у Raytheon для Украины Политика, 06:54
Политика ,  
0 

В районе Феодосии остановили поезда из-за повреждения железной дороги

Глава Крыма Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна у Феодосии

Близ Феодосии получило повреждения железнодорожное полотно, никто не пострадал, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Причины он не уточнил. Аксенов пообещал восстановить движение поездов в течение двух часов.

«На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он в телеграм-канале.

Материал дополняется
 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter