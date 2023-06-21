В районе Феодосии остановили поезда из-за повреждения железной дороги

Глава Крыма Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна у Феодосии

Близ Феодосии получило повреждения железнодорожное полотно, никто не пострадал, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Причины он не уточнил. Аксенов пообещал восстановить движение поездов в течение двух часов.

«На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он в телеграм-канале.

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