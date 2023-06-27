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Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

Аксенов: В Кировском районе на востоке Крыма повреждены железнодорожные пути
ЧП произошло в Кировском районе Крыма второй раз за месяц. Никто не пострадал
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Кировском районе на востоке Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Никто не пострадал, ремонт займет от четырех до восьми часов, оценил он.

По территории этого района проходит железная дорога Джанкой — Керчь.

По данным минтранса Крыма, которые приводит советник Аксенова Олег Крючков, задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Для пассажиров организовали перевозку автобусами от станции Владиславовка до поселка Ленино и обратно. Восстановительные работы на железной дороге уже идут.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Гранд сервис экспресс».

В середине июня в Кировском районе уже была повреждена железная дорога. Телеграм-каналы Baza и 112 сообщали о подрыве железнодорожного полотна, который произошел перед товарным поездом. По их данным, машинист успел затормозить, в его кабине осыпались стекла.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Крым Крымская железная дорога Джанкой поезда
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