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Власти сообщили о повреждении газопровода в поселке на юге Крыма

В поселке Кореиз на юге Крыма 500 человек остались без газа из-за повреждения газопровода
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В поселке Кореиз на Южном берегу Крыма поврежден газопровод, сообщил вице-премьер регионального правительства Игорь Михайличенко, не уточнив причину.

Без газа остались около 500 человек. Власти пообещали, что газоснабжение восстановят до конца пятницы, 23 июня.

Кореиз — курортный поселок, расположен примерно в 10 км к югу от Ялты.

В начале июня шесть сел под Евпаторией на сутки остались без газа из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Отключения затронули более 2,2 тыс. человек.

В середине марта «РИА Новости» и Mash сообщили, что в Симферополе неизвестные попытались подорвать газопровод — никто не пострадал, газоснабжение не прерывалось.

Теги
Крым газопровод поселок газоснабжение
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