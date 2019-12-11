Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США

Внесенные в проект военного бюджета США санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» говорят о желании конгресса «сделать все» для разрушения отношений с Россией, отметил Лавров

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не будет остановлено в связи с введением санкций США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам его визита в Вашингтон, передает корреспондент РБК.

Накануне комитет по вооруженным делам сената США опубликовал проект военного бюджета на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российской энергетики. В документе говорилось, что ограничения в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вводятся для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Комментируя проект военного бюджета, Лавров заявил, что «конгресс сейчас обуревает желание сделать все, чтобы разрушить наши отношения».

Американские законодатели решили внести санкции против «Северного потока-2» в военный бюджет, поскольку на разработку отдельного закона, касающегося этих ограничений, нет времени. Власти США считают, что санкции нужно внести как можно скорее, чтобы помешать окончанию строительства газопровода.