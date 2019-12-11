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Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США
Внесенные в проект военного бюджета США санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» говорят о желании конгресса «сделать все» для разрушения отношений с Россией, отметил Лавров
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не будет остановлено в связи с введением санкций США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам его визита в Вашингтон, передает корреспондент РБК.

Накануне комитет по вооруженным делам сената США опубликовал проект военного бюджета на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российской энергетики. В документе говорилось, что ограничения в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вводятся для обеспечения энергетической безопасности Европы.

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Комментируя проект военного бюджета, Лавров заявил, что «конгресс сейчас обуревает желание сделать все, чтобы разрушить наши отношения».

Американские законодатели решили внести санкции против «Северного потока-2» в военный бюджет, поскольку на разработку отдельного закона, касающегося этих ограничений, нет времени. Власти США считают, что санкции нужно внести как можно скорее, чтобы помешать окончанию строительства газопровода.

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Согласно проекту оборонного бюджета санкции будут касаться иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства «Северного потока-2 и «Турецкого потока». В него, однако, не включили ограничения против компаний, предоставляющих страховые и перестраховочные услуги для таких судов. Также власти США в два раза сократили максимальный срок действия полномочий по введению санкций (с десяти до пяти лет).

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Против его строительства, кроме США, выступал ряд европейских стран. Вашингтон предполагал, что введение санкций против связанных с ним компаний поможет больше чем на год задержать окончание работ. Предполагается, что «Северный поток-2» запустят до конца этого года.

Газопровод «Турецкий поток» совокупной длиной трубы 930 км проходит по дну Черного моря. Общая мощность двух ниток газа составляет более 30 млрд куб. м газа в год. По одной из них его будут отравлять в Турцию, а по другой — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что газопровод запустят 8 января 2020 года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сергей Лавров, санкции, США, «Северный поток - 2», «Турецкий поток»
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