Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Газопровод «Турецкий поток» будет запущен 8 января 2020 года. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном. Трансляцию вел телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле.

19 ноября «Газпром» сообщил, что закончил заполнять обе нитки «Турецкого потока». Газ поступил в участки трубы от российского берега Черного моря в районе Анапы до терминала в Турции рядом с населенным пунктом Кыйыкей.На приемном терминале в Турции также завершались пуско-наладочные работы.

Газопровод «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря. Совокупная длина трубы — 930 км, сухопутная часть имеет протяженность 180 км. Общая мощность двух ниток газопровода составляет более 30 млрд куб. м газа в год. Одна из ниток предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — для транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы.