Большинство французов выступило против акций «желтых жилетов»

После того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил чрезвычайное положение в стране и предложил меры, направленные на разрешение кризиса, большинство французов поддержали его и заявили о необходимости прекратить протесты

Протестующие в Париже (Фото: Thibault Camus / Reuters)

Более половины жителей Франции (54%) считают удачными предложенные президентом страны Эмманюэлем Макроном меры по разрешению возникшего кризиса, они полностью соответствуют требованиях демонстрантов в «желтых жилетах», которые требовали отменить повышение топливных налогов, еще 49% настаивают на продолжении акций протеста. Об этом сообщает LCI со ссылкой на данные опроса OpinionWay.

На вопрос о том, посчитали ли они выступление Макрона убедительным, половина французов ответила «нет» (30% сказали «скорее нет» и 20% назвали обращение президента совсем неубедительным). Еще 49% опрошенных положительно оценили обращение Макрона к французам (36% — «скорее положительно», 13% — «положительно).

При этом 68% отметили предложение Макрона повысить минимальный размер ежемесячной зарплаты, еще 72% — отмену повышения налога на соцобеспечение пенсионеров, 78% — отмену налогов со сверхурочной работы и 60% — отмену налогов с премий рабочим, которые выдаются в конце года. Движение «желтые жилеты» поддерживают 66% жителей Франции, 34% выступают против него. Опрос проводился после выступления французского президента, в нем принимали участие 991 человек в возрасте от 18 лет.

Макрон в своем обращении в понедельник вечером сообщил, что в стране вводится экономическое и социальное чрезвычайное положение. По его словам, гнев жителей Франции из-за роста цен на бензин «глубок», а демонстрации «оправданы». При этом глава государства призвал не допускать насилия в адрес правоохранителей. Ранее французский лидер называл столкновения активистов с полицией «позором».

Впоследствии Макрон поменял свою точку зрения, поручив премьер-министру Франции Эдуарду Филиппу провести переговоры с представителями демонстрантов. По данным МВД Франции, всего в акциях протеста участвовали порядка 125 тыс. человек, источники Europe1 в полиции сообщали о задержании более 4 тыс. человек, начиная с 17 ноября.

По словам госсекретаря Оливье Дюссо, отвечающего за бюджетную политику государства, предложенные Макроном пути выхода из кризисной ситуации обойдутся казне в €8-10 млрд. Речь идет как о повышении минимальной заработной платы с января 2019 года, так и об увеличении налога на соцобеспечение для пенсионеров, получающих меньше €2 тыс. в месяц. Кроме того, оплата всех сверхурочных работ будет производиться без уплаты налогов, а премии, выплачивающиеся работникам под конец года, не будут облагаться сборами.

Предложенные Макроном меры поддержали глава МВД Франции Кристоф Кастанер и министр экономики Брюно Ле Мэр. При этом инициативы французского президента раскритиковали лидеры политических партий «Национальное объединение» Марин Ле Пен, «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.