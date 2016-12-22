Глава МВД прокомментировал введение чрезвычайного положения во Франции

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер назвал введение в стране чрезвычайного положения после массовых акций протеста ясным и сильным ответом президента Эмманюэля Макрона и призвал восстановить порядок. Об этом он заявил в Twitter.

«Президент услышал гнев. Его ответ ясен и силен», — пишет Кастанер. Он добавил, что насилие должно прекратиться, а порядок необходимо восстановить.

Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в понедельник, 10 декабря. Этому предшествовали массовые митинги против повышения налогов на бензин, которые продолжаются с 17 ноября.

Президент Франции заявил, что гнев жителей страны «глубок», что делает митинги оправданными. Он распорядился с января следующего года повысить размер минимальной зарплаты на €100, отменить повышение налогов на соцобеспечение для пенсионеров, получающих меньше €2 тыс. в месяц и освободить оплату сверхурочных работ от налогов.

По оценке Банка Франции, из-за митингов «желтых жилетов», экономика страны замедлила темпы роста — в последнем квартале 2018-го она выросла на 0,2%, а в третьем на 0,4%. При этом производители пожаловались на снижение поставок и розничных продаж. Ранее французские ретейлеры заявили, что с начала протестов потеряли около €1 млрд.

Последний крупный митинг «желтых жилетов» прошел 8 декабря, по оценке МВД Франции, в акциях по всей стране участвовали 125 тыс. человек, всего с начала протестов задержаны более 4 тыс. демонстрантов. На фоне недовольства граждан власти согласились на полгода отложить введение новых налогов на топливо.



