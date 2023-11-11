Экс-генсек НАТО предложил новый план вступления Украины в альянс

Андерс фог Расмуссен призвал не откладывать вопрос присоединения Украины к НАТО и предложил вариант «частичного членства». Российские власти называют недопустимой идею вступления Киева в альянс

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (занимал эту должность в 2009–2014 годах) предложил принять Украину в Североатлантический альянс без утраченных территорий, сообщает The Guardian.

По мнению Расмуссена, вопрос присоединения Киева к блоку нельзя откладывать до следующего года. «Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО», — убежден он.

Guardian напоминает, что сторонники членства Украины в альянсе считают, что сейчас принять Киев в блок невозможно из-за статьи 5 Североатлантического договора, которая накладывает обязательства коллективной обороны. Поскольку страна находится в состоянии военного конфликта с Россией, присоединение Украины к альянсу сейчас означало бы, что «НАТО собирается начать войну с Москвой».

Расмуссен считает, что если принять Киев в блок без территорий, которые контролирует Россия, это уменьшит угрозу конфликта между альянсом и Москвой. По мнению генсека, «частичное членство» Украины не приведет к замораживанию военных действий с Россией, «удержит ее от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО, и освободит украинские силы для отправки на линию фронта». Такой шаг необходим, чтобы «дать России четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом», считает Расмуссен.

Россия весной 2014 года присоединила Крым, а осенью 2022-го — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области по итогам соответствующих референдумов. Власти Украины и большинство других государств не признали законность этого решения и ввели против Москвы санкции; российская сторона не раз заявляла, что вопрос принадлежности этих территорий не подлежит обсуждению.

Российские власти заявляют о непосредственной угрозе для страны в случае потенциального вступления в НАТО Украины; вероятное присоединение Киева к блоку президент Владимир Путин называл одной из причин начала военных действий 24 февраля 2022 года. Украина в прошлом году подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, а этим летом альянс решил упростить для Киева процедуру присоединения. Действующий генсек Йенс Столтенберг при этом исключал возможность вступления Украины в альянс до завершения боевых действий.

В июле Путин заявил, что Россия не желает прямого столкновения с НАТО, «но если кто-то захочет — не мы, — мы готовы». По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, риск такого конфликта растет из-за поставок Украине вооружений. Если столкновение произойдет, оно приведет к «гораздо большим издержкам для человечества, чем в 1945-м», признал он.

