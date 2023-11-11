Миллер сообщил о продолжении поставок российского газа в Европу

Многие европейские страны, которые ранее объявили о решении отказаться от российского газа, продолжают получать его, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Его спросили, сколько Европа продолжает получать российского газа.

«Я бы все-таки не хотел называть никакой цифры. Почему? Потому что молекулы в магистральном газопроводе — они не имеют национальной окраски. […] И мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те которые провозгласили отказ от потребления российского газа», — сказал глава «Газпрома».

Он отметил, что в настоящее время Россия поставляет газ в австрийский хаб в Баумгартене. «Вы знаете, что это очень большой европейский хаб, из которого газ поступает в другие страны Европейского союза», — сказал Миллер.

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