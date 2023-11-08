Поставки российской нефти почти достигли максимума за четыре месяца

Россия ежедневно отгружала из портов почти по 3,5 млн баррелей в день, основные покупатели — Китай и Индия. Показатели экспорта растут, несмотря на сокращение добычи и поставок, объявленных властями

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Россия за четыре недели до 5 ноября отгружала из своих портов по 3,48 млн баррелей сырой нефти в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного мониторинга. Это уровень, близкий к максимальному более чем за четыре месяца, отмечает агентство.

Наиболее высокие показатели отгрузки наблюдались в апреле-мае этого года, затем началось снижение, которое достигло минимума в конце июля-начале августа. Затем объемы в целом демонстрировали рост, хотя и были периоды незначительного снижения. В частности, сейчас показатель ниже, чем за период за четыре недели до 22 октября (тогда было 3,5 млн баррелей в день).

Как сообщает агентство, в период за четыре недели до 5 ноября в Китай отправляли 1,1 млн барр. в день (более 31% от общего объема), еще примерно столько же — в Индию. В Турцию было доставлено более 440 тыс. баррелей ежедневно, в Болгарию (этой стране, несмотря на эмбарго ЕС на морские поставки, пока разрешено приобретать нефть у России) — 104 тыс. баррелей в сутки. Остальную часть объемов составляют неизвестные направления, не исключено, что среди пунктов назначения есть порты Китая или Индии, пишет Bloomberg.

Аналитическая компания Kpler прогнозировала, что в ноябре Россия может нарастить морской экспорт нефти до максимального уровня с мая — 3,6–3,7 млн баррелей в сутки. По ее данным, в сентябре он составлял 3,45 млн баррелей в сутки, в октябре — 3,5 млн баррелей в сутки.

Правительство России в феврале этого года объявило о сокращении добычи на 500 тыс. барр. в сутки (порядка 5%) с 1 марта. Решение приняли после эмбарго на морской импорт нефти из России в Евросоюз и введения ценового потолка в $60 за баррель для третьих стран и нефтепродуктов (действуют с декабря 2022-го).

С 1 августа Россия дополнительно снизила поставки на рынок на 500 тыс. барр. в сутки, с сентября их решили сократить на 300 тыс. барр. в сутки.