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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен заявила о выделении Украине €50 млрд помощи

Глава Еврокомиссии заявила о выделении Украине €50 млрд помощи на четыре года
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Европейский союз выделил Украине помощь в размере €50 млрд на ближайшие четыре года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении о положении в союзе.

Трансляцию обращения вел YouTube канал Еврокомиссии.

«Это поможет построить будущее Украины, восстановить современную и процветающую страну. Мы будем на стороне Украины на каждом этапе этого пути, столько, сколько потребуется», — сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что в этом году ЕС выделил €12 млрд на выплату зарплат и пенсий, а также на поддержку работы больниц, школ и других социальных служб.

Евросоюз также наращивает выпуск боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В июне о подготовке Евросоюзом финансовой помощи Украине на €50 млрд писало агентство Bloomberg. А газета The Financial Times писала, что ЕС разрабатывает для Украины четырехлетний (до 2027 года включительно) план финансовой помощи. Инициатива направлена на то, чтобы побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства, отмечала газета.

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Позже о подготовке такого плана рассказала сама глава Еврокомиссии.

При этом Брюссель требует от Киева укрепления верховенства закона и усиления борьбы с коррупцией, что также является одним из главных критериев для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Страна уже получила статус кандидата в 2022 году.

В августе 2023 года представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что за полтора года конфликта на Украине ЕС оказал военную помощь Киеву на €20 млрд. Эта сумма включает двусторонние поставки военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд.

Теги
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