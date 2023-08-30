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Боррель предложил создать в ЕС фонд военной помощи Украине на три года

Боррель предложил создать в ЕС фонд военной помощи Украине на 2024–2027 годы
Сюжет
Военная операция на Украине
Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине на 2024–2027 годы, из которого Киеву будет выделяться до €5 млрд ежегодно. Он подчеркнул, что эта сумма — потолок, а не целевой показатель. Москва осуждает военную помощь Киеву
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине на 2024–2027 годы с объемом выделяемой поддержки около €5 млрд ежегодно.

«Этот фонд, который будет встроен в Европейский фонд мира, должен стать ключевым элементом нашего долгосрочного вклада в обеспечение безопасности Украины», — сообщил он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза.

Боррель отметил, что предлагаемая сумма должна быть пределом выделяемых средств, а не целевым показателем. Он выразил надежду, что это предложение будет согласовано до конца текущего года.

Также глава дипломатии ЕС предложил увеличить цель миссии по обучению украинских военных в Европе до 40 тыс. служащих в ближайшие месяцы, отметив, что подготовку уже прошли 25 тыс. человек. Он добавил, что программа может внести вклад в обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Кроме того, рассказал Боррель, на заседании обсуждался вопрос предоставления вооружения Киеву, в частности закупка боеприпасов калибром 155 мм. По его словам, уже подписаны три рамочных контракта в этом направлении. Также Боррель назвал число поставленного вооружения Украине: по его данным, ЕС передал Киеву боеприпасы стоимостью около €1,1 млрд, что соответствует примерно 224 тыс. боекомплектов и примерно 2,3 тыс. ракет.

В феврале 2023 года Financial Times сообщала, что европейские арсеналы техники начали пустеть из-за отправки боеприпасов на Украину. По данным издания, Украина использует ежедневно 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время. В связи с этим европейские производители столкнулись с кризисом в цепочке военных поставок.

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В конце июня Боррель сказал, что Европейский фонд мира (EPF), из которого выделили уже свыше €3,5 млрд на помощь Киеву, можно превратить в фонд обороны Украины. «Модернизация украинской армии должна продолжаться», — отметил он тогда. Представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ назвала структуру «международным фондом войны».

Politico в середине июля писала, что в Евросоюзе могут создать специальный фонд на сумму до €20 млрд, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины. Газета отмечала, что средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран — членов ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также обучение ее солдат. Издание добавило, что такая сумма станет «серьезным обязательством для ЕС», поскольку за последний с лишним год союз выделил на аналогичные траты €4 млрд.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. При этом в Кремле говорили, что поставки западного оружия не изменят исхода военной операции.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Жозеп Боррель Евросоюз военная помощь фонд
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