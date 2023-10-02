Киев исключил венгерский OTP Bank из «спонсоров войны» ради траншей ЕС

Когда Украина внесла банк в список, Венгрия заблокировала выделение ей военного транша со стороны ЕС. Будапешт не устроило и приостановление статуса «спонсора войны», в итоге Киев изменил решение

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Венгерский OTP Bank исключен из украинского списка «международных спонсоров войны», который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), передает «Европейская правда».

НАПК сообщило, что банк взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке. Агентство после этого выполнило свою часть условий и теперь «ожидает, что OTP Bank без промедлений будет придерживаться достигнутой договоренности».

Банк не исключал ухода с российского рынка еще в прошлом году.

Банк попал в список НАПК в начале мая этого года. Агентство обосновало его включение тем, что OTP является одним из ведущих банков на российском финансовом рынке (банк работает и в других странах, в том числе на Украине) и «предоставляет льготные условия кредитования российским военным». В МИД Венгрии подчеркивали, что деятельность финансового учреждения соответствует международному законодательству.



Будапешт в ответ на действия Киева заблокировал выделение ему военного транша в размере €500 млн и обещал блокировать финансирование и далее, пока OTP не исключат из списка.

29 сентября НАПК приостановило действие статуса «спонсора войны» для банка, однако венгерская сторона назвала этот шаг недостаточным, она требовала полного исключения организации из перечня.

Среди других компаний, которые Украина внесла в свой список, — американские PepsiCo, Mars, производитель кондитерских изделий Mondelez (бренды Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove) австрийский Raiffeisen Bank, французский ретейлер Auchan, китайские производители электроники Xiaomi и автомобилей Geely и другие международные компании. Чаще всего обоснованием является то, что фирмы продолжают работу в России.