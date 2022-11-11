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Минобороны заявило об огневом поражении по ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: российские войска наносят огневое поражение по ВСУ на правом берегу Днепра
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

По скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом (западном) берегу Днепра наносится огневое поражение, сообщили в Минобороны.

«Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 км от района переправ через реку Днепр», — заявили в ведомстве.

9 ноября командующий группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин предложил отвести военных из Херсона, чтобы сохранить им жизни. По мнению командующего, держать оборону «на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», поэтому следует занять ее по левому берегу Днепра, а освободившиеся подразделения перебросить на наступление в других направлениях. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с Суровикиным.

Сегодня переброска подразделений из Херсона завершилась. На левый берег выведено свыше 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники. Покинувшие правый берег части «заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции». «Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск, никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено», — подчеркнули в военном ведомстве.

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что российские военные выстраивают по всему левому берегу Днепра линию обороны.

Сегодня местные власти уточнили, что эвакуация мирных жителей из Херсона продолжается, в городе остаются 80–100 тыс. человек. Паромная переправа с правого берега Днепра на левый продолжает работать, курсируют катера.

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