Times узнала, что Запад обсудит использование активов России для Украины

На совещании руководства МВФ и Всемирного банка на следующей неделе будут обсуждать способы использования российских активов для поддержки Украины. Москва называла любые возможные действия с ее активами «воровством».

Министры финансов западных стран обсудят способы использования российских государственных активов для оказания поддержки Украине на ежегодном совещании советов управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которое пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, сообщает The Times.

Накануне канцелярия британского премьера Кира Стармера сообщила, что Лондон вместе с Францией и Германией работает над возможностью использования российских суверенных активов. Как пишет The Times, только в Великобритании заморожены активы Москвы на сумму более 25 млрд фунтов стерлингов ($33,4 млрд), это средства в том числе Центробанка, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов. Также под заморозку со стороны Лондона попали £18 млрд ($23 млрд) активов подсанкционных лиц, сообщала газета.

Дискуссии о вариантах использования замороженных российских активов начались в британском правительстве несколько месяцев назад. Обсуждения шли и с другими европейскими лидерами, но ключевым камнем преткновения стали опасения, что изъятие активов может нарушить международное право, писала The Times. Сам Стармер называл эту тему «чертовски сложной». Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Британия и Канада заинтересованы в идее использовать российские замороженные активы для кредитов Украине.

Сейчас ЕС обсуждает схему финансирования для Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов. Предоставить Украине «репарационный» кредит в сентябре выступил канцлер Германии Фридрих Мерц: в статье для Financial Times он написал, что часть российских активов должна быть использованы для вооружения Украины, но назвал сумму в €140 млрд. Идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, также выдвигала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По задумке, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

Брюссель опасается, что арест российских средств создаст опасный прецедент не только для Бельгии, где в депозитарии Euroclear находится большая часть замороженных активов, но и для всей Европы. Премьер-министр страны Барт де Вевер обозначил три красные линии Бельгии: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; гарантии разделения рисков с Европой; соглашение о немедленном возврате денег, если Euroclear потребуется срочно вернуть активы в Россию.

Бельгийская сторона считает, что схема Еврокомиссии сводится к конфискации, что противоречит заявлениям о том, что кредит не будет включать в себя арест государственных активов России.

Сумма замороженных активов была оценена Минфином России в 2022 году в $300 млрд. Значительная часть этих средств находится в Euroclear — приблизительно €170 млрд.

Москва заявляла, что любые действия с ее активами сочтет «воровством».