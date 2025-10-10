 Перейти к основному контенту
В ЕС заявили об интересе двух стран к замороженным активам России

Еврокомиссар Домбровскис: Британия и Канада хотят использовать активы России
Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Великобритания и Канада заинтересованы в идее использовать российские замороженные активы для кредитования Украины, сообщил на брифинге еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Видео с пресс-конференции опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«То, что мы обсудим, — это возможность для членов G7 также использовать или применить к российским государственным активам механизмы, аналогичные тем, что использовались для репарационных займов. Канада и Великобритания заявили о своей готовности вдохновиться этим европейским планом», — сказал Домбровскис.

По его словам, Украина «нуждается во внешнем финансировании на уровне $60 млрд в 2026-2027 годах».

Украина получит системы ПВО Skyranger за счет замороженных активов России
Политика
Skyranger 35

Ранее с предложением «репарационного» кредита выступил канцлер Германии Фридрих Мерц: он заявил в своей сентябрьской статье в Financial Times (FT), что €140 млрд из российских активов должны быть использованы для вооружения Украины. По задумке, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

В октябре Euractiv со ссылкой на нескольких дипломатов сообщило, что страны Евросоюза могут не достичь консенсуса по схеме финансирования для Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов, так как сделку может сорвать Бельгия, где хранится большая часть замороженных активов. «Репарационный кредит» поддерживают Германия, Франция и многие страны ЕС, однако бельгийская сторона относится к нему со скептицизмом.

Москва заявляла, что любые действия с ее активами сочтет «воровством», и предупреждала о юридических последствиях.

