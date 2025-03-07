Прокурора Англии обвинили в блокировке помощи Киеву за счет России

На прошлой неделе Лондон выделил Киеву кредит за счет доходов от российских активов, Стармер призывает правительство подумать, можно ли «пойти дальше». О негативных последствиях изъятия средств предупредил генпрокурор Англии

Ричард Хермер (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Ряд членов британского правительства раскритиковали генерального прокурора Англии и Уэльса лорда Ричарда Хермера за то, что он выступил против плана применить замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет The Times.

По словам источников издания, сейчас в правительстве идет «оживленная дискуссия» о вариантах использования активов, чтобы заполнить пробел, который образовался из-за приостановки военной помощи США Украине. В воскресенье, 2 марта, премьер Кир Стармер обсуждал вопрос с другими европейскими лидерами, но ключевым камнем преткновения стали опасения, что изъятие активов может нарушить международное право.

Стармер заявил, что тема «чертовски сложная». Со слов источников Times, Хермер в числе потенциальных юридических проблем назвал нарушение международных соглашений о правах собственности и сложные процедуры для предъявления претензий на замороженные активы. Также генпрокурор предупредил о вреде для репутации Лондона как международного финансового центра. Он опасается, что страны Ближнего Востока могут снизить инвестиции в Великобританию.

Глава МИДа Дэвид Лэмми выступает за конфискацю активов, а Хермер советует отсрочить решение. Союзники прокурора при этом настаивают, что он не блокирует действия властей и работает с министрами, чтобы найти вариант, который позволит арестовать средства.

Газета ранее сообщала, что в Соединенном Королевстве заморожены около £26 млрд ($33,4 млрд) активов российского ЦБ и £18 млрд ($23 млрд) активов лиц, попавших под санкции.

На прошлой неделе Великобритания предоставила Украине займ в размере £2,26 млрд ($3,2 млрд) на оборонные нужды, который будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов. Средства выделили в рамках программы стран G7 объемом $50 млрд.

По данным Times, Стармер призвал членов правительства «подумать, можно ли пойти дальше» и рассмотреть возможность изъятия активов. Однако он дал понять, что Британия будет действовать, только если также поступят другие европейские страны.

Власти России считают любые действия с ее активами воровством. В Кремле передачу Украине доходов от них назвали незаконной и «поводом для продуманных действий».