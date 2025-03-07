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Военная операция на Украине ,  
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Прокурора Англии обвинили в блокировке помощи Киеву за счет России

Сюжет
Военная операция на Украине
На прошлой неделе Лондон выделил Киеву кредит за счет доходов от российских активов, Стармер призывает правительство подумать, можно ли «пойти дальше». О негативных последствиях изъятия средств предупредил генпрокурор Англии
Ричард Хермер
Ричард Хермер (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Ряд членов британского правительства раскритиковали генерального прокурора Англии и Уэльса лорда Ричарда Хермера за то, что он выступил против плана применить замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет The Times.

По словам источников издания, сейчас в правительстве идет «оживленная дискуссия» о вариантах использования активов, чтобы заполнить пробел, который образовался из-за приостановки военной помощи США Украине. В воскресенье, 2 марта, премьер Кир Стармер обсуждал вопрос с другими европейскими лидерами, но ключевым камнем преткновения стали опасения, что изъятие активов может нарушить международное право.

Стармер заявил, что тема «чертовски сложная». Со слов источников Times, Хермер в числе потенциальных юридических проблем назвал нарушение международных соглашений о правах собственности и сложные процедуры для предъявления претензий на замороженные активы. Также генпрокурор предупредил о вреде для репутации Лондона как международного финансового центра. Он опасается, что страны Ближнего Востока могут снизить инвестиции в Великобританию.

Лондон выделит Киеву кредит на $3 млрд за счет активов России
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Глава МИДа Дэвид Лэмми выступает за конфискацю активов, а Хермер советует отсрочить решение. Союзники прокурора при этом настаивают, что он не блокирует действия властей и работает с министрами, чтобы найти вариант, который позволит арестовать средства.

Газета ранее сообщала, что в Соединенном Королевстве заморожены около £26 млрд ($33,4 млрд) активов российского ЦБ и £18 млрд ($23 млрд) активов лиц, попавших под санкции.

На прошлой неделе Великобритания предоставила Украине займ в размере £2,26 млрд ($3,2 млрд) на оборонные нужды, который будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов. Средства выделили в рамках программы стран G7 объемом $50 млрд.

По данным Times, Стармер призвал членов правительства «подумать, можно ли пойти дальше» и рассмотреть возможность изъятия активов. Однако он дал понять, что Британия будет действовать, только если также поступят другие европейские страны.

Власти России считают любые действия с ее активами воровством. В Кремле передачу Украине доходов от них назвали незаконной и «поводом для продуманных действий».

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания российские активы Украина военная помощь Кир Стармер
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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