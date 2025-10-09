Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Бельгия обозначила три красные линии по использованию российских активов в схеме с выделением кредита ЕС Украине. Премьер страны заявил, что эта схема сводится к конфискации

Барт де Вевер (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Потребовав от стран Европейского союза юридических гарантий и разделения рисков по плану использования замороженных российских активов для финансирования «репарационного» кредита Украине на сумму €140 млрд, Бельгия обозначила свои красные линии, пишет Politico. Большая часть замороженных активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Премьер-министр страны Барт де Вевер считает, что схема Еврокомиссии сводится к конфискации, что опровергает заявления о том, что кредит не будет включать в себя арест государственных активов России.

«Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация», — сказал де Вевер.

Бельгийский премьер также заметил, что схема Еврокомиссии может нарушить двусторонние инвестиционные договоры Бельгии и Люксембурга с Россией, говорится в материале.

Придерживаясь этой позиции, политик обозначил три красные линии Бельгии: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; юридически обязывающие, строго реализуемые гарантии разделения рисков с Европой; соглашение о немедленном возврате денег, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранятся ценные бумаги, потребуется срочно вернуть активы в Россию, например после заключения мирного соглашения.

Сумма замороженных активов была оценена Минфином России в 2022 году в $300 млрд. Значительная часть этих средств находится в Euroclear — приблизительно €170 млрд.

С предложением «репарационного» кредита в сентябре выступил канцлер Германии Фридрих Мерц — он заявил в своей сентябрьской статье в Financial Times (FT), что €140 млрд из российских активов должны быть использованы для вооружения Украины. Евросоюз намерен договориться о кредите к декабрю, а первые выплаты запланированы на второй квартал 2026 года.

Брюссель опасается, что арест российских средств создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для всей Европы. На этом фоне Евросоюз усиливает на него давление, требуя разрешить использование активов, узнала ранее FT.

Киев выступает за полную конфискацию российских зарубежных активов и их использование на помощь Украине. Однако в Европе подчеркивали, что правовой базы для этого нет, Брюссель отправляет Киеву только доходы от их размещения.

Москва заявляла, что любые действия с ее активами сочтет «воровством». Российская сторона также подчеркивала, что обратится в суды, если Запад примет те или иные решения в отношении замороженных российских средств.

Кроме того, Россия может национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации, если Евросоюз решится на изъятие российских активов за рубежом, писал ранее Bloomberg.