Euractiv: сделка по кредиту для Украины за счет активов России может сорваться

Euractiv узнал, что сделка ЕС по кредиту для Украины может сорваться

Фото: Leon Neal / Getty Images

Страны Евросоюза могут не достичь консенсуса по схеме финансирования для Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов, сообщает портал Euractiv со ссылкой на нескольких дипломатов.

По словам собеседников, сорвать сделку может Бельгия, где хранится большая часть замороженных активов. «Репарационный кредит» поддерживают Германия, Франция и многие страны ЕС, однако бельгийская сторона относится к нему со скептицизмом.

Один из дипломатов отметил, что потребуется «значительная юридическая и техническая работа», чтобы подавить сопротивление Бельгии. Он уточнил, что для разрешения технических, транспортных и политических вопросов потребуется время.

С предложением «репарационного» кредита в сентябре выступил канцлер Германии Фридрих Мерц: он заявил в своей сентябрьской статье в Financial Times (FT), что €140 млрд из российских активов должны быть использованы для вооружения Украины. По задумке, Киев вернет средства только после получения репараций от России. В начале сентября идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Брюссель опасается, что арест российских средств создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для всей Европы. Премьер-министр страны Барт де Вевер обозначил три красные линии Бельгии: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; гарантии разделения рисков с Европой; соглашение о немедленном возврате денег, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранятся ценные бумаги, потребуется срочно вернуть активы в Россию.

Сумма замороженных активов была оценена Минфином России в 2022 году в $300 млрд. Значительная часть этих средств находится в Euroclear — приблизительно €170 млрд.

Москва заявляла, что любые действия с ее активами сочтет «воровством».