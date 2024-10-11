В Приднестровье потребовали провести референдум о членстве Молдавии в ЕС

МИД Приднестровья обвинил Кишинев в нежелании учитывать голоса жителей республики на референдуме по членству в ЕС и предложил провести плебисцит на своей территории. Голосование запланировано на 20 октября

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Референдум о членстве Молдавии в ЕС должен быть также проведен в Приднестровье, Кишинев до сих пор не инициировал обсуждение этого вопроса с Тирасполем, сообщили в пресс-службе МИД непризнанной республики.

«В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», — говорится в сообщении.

В ведомстве согласились с необходимостью участия наблюдателей, в том числе международных, в этом мероприятии и готовности мирового сообщества «учитывать мнение населения Приднестровья».

Молдавия анонсировала референдум, который пройдет 20 октября, в конце 2023 года. С того момента Приднестровье «было открыто к обсуждению параметров волеизъявления жителей», однако Кишинев «не предпринял никаких усилий, чтобы инициировать диалог» по этой теме, добавили в МИДе.

Приднестровье провозгласило независимость от Молдавии в 1990 году. Независимость региона не признал никто.

Молдавия получила статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года. Президент республики Майя Санду рассчитывает на вступление в блок к 2030 году. В интервью каналу Moldova1 она допускала членство Молдавии в ЕС без Приднестровья.