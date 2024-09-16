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Политика ,  
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Санду допустила вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья

В ЕС не исключили, что вступление Молдавии в блок может пройти без Приднестровья. Санду допускает такой вариант, но надеется на решение конфликта. В Тирасполе заявляли, что непризнанная республика идет «в выбранном направлении»
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что Кишиневу удастся решить конфликт с Приднестровьем до вступления в Евросоюз, но допустила, что ее страна присоединится к блоку без территории непризнанной республики.

«Если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на десять или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все [интегрироваться] вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — сказала она в интервью каналу Moldova1.

В похожем ключе Санду выступила 12 сентября в подкасте Mulțumesc pentru întrebare. Отвечая на вопрос ведущих, может ли республика сейчас стать частью Европейского союза, Санду сослалась на чиновников ЕС, «которые говорят, что этот замороженный конфликт не является проблемой для европейской интеграции Молдовы». Об этом заявлял, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако Санду вновь сказала, что хотела бы присоединения к блоку вместе с Приднестровьем, в качестве единого государства.

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Летом 2022 года Санду выразила мнение, что жители Приднестровья поддержат стремление Молдавии в Евросоюз. В МИД непризнанной республики в ответ заявили, что жители Молдавии и Приднестровья имеют «разную идентичность», из-за чего объединить их почти невозможно. В июле этого года приднестровский президент Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь «движется в выбранном направлении».

Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены блока, а в июне 2024-го начались официальные переговоры с ЕС. 20 октября, в один день с выборами президента, пройдет референдум по вопросу вступления республики в Европейский союз.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Майя Санду Молдавия Приднестровье Евросоюз
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