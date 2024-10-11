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Военная операция на Украине ,  
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Антонов в последнем перед отставкой интервью предупредил США о пропасти

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Военная операция на Украине
США вместо того чтобы прекратить поставки оружия на Украину и добиваться переговоров, «продолжают опасную дискуссию» о возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь России, не принимая в расчет предупреждения Путина, заявил он
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший посол России в США Анатолий Антонов перед отставкой дал интервью Newsweek. В нем он заявил, что поддержка Украины «затягивает американских политиков все дальше в пропасть, выбраться из которой становится все труднее».

По его словам, на успехи российских войск в Донбассе и провал наступления ВСУ на Курскую область Вашингтон может ответить только «теми же избитыми тезисами о «поддержке, пока мы можем».

«Нет никаких сигналов клиентам о необходимости обдумать свою позицию и сесть за стол переговоров», — сказал Антонов. «Нет и никаких намеков на прекращение бессмысленного потока оружия за счет местных налогоплательщиков», — добавил он. Вместо этого Соединенные Штаты «продолжают опасную дискуссию» о возможности разрешить Киеву наносить удары вглубь России западными дальнобойными ракетами, указал дипломат.

По его словам, в Вашингтоне не хотят принимать во внимание «четкие предупреждения» президента Владимира Путина о том, что разрешение на такие удары будет означать прямое участие НАТО в конфликте «со всеми вытекающими выводами с нашей стороны».

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Политика
Анатолий Антонов

Политические элиты стремятся «не просто победить Россию, а сохранить старый мировой порядок, основанный на выгодных для стран НАТО правилах», убежден экс-посол. «Мы хотим изменить это явно устаревшее положение дел. Мы хотим, чтобы наши интересы безопасности принимались во внимание», — подчеркнул он.

Пентагон зашел так далеко, что «изучает последствия применения ядерного оружия в сельскохозяйственном секторе Восточной Европы, включая Россию», в том числе «моделирование сценария глобальной ядерной войны», утверждает Антонов. При этом там «ошибочно полагают, что эта катастрофа затронет только Европу и Россию», заметил он. США, по его словам, не смогут «пересидеть за океаном». «Глобальная ядерная катастрофа затронет всех», — предупредил дипломат.

Задачей-максимум он считает «не допустить, чтобы связи между двумя великими державами и постоянными членами Совета Безопасности [ООН] окончательно погрузились в неконтролируемое пике». Россия, утверждает Антонов, не заинтересована «в таком крайне опасном развитии ситуации», что регулярно пытается донести до США. «Мы пытаемся прямо донести, что ненасытное стремление добиться стратегической победы на поле боя над Россией просто невозможно», — заключил он.

На прошлой неделе Антонов, занимавший должность посла с 2017 года, завершил работу в США и вернулся в Россию. 10 октября Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. В Кремле заявили, что это не означает понижение уровня дипломатических отношений с Соединенными Штатами, новый посол «будет своевременно назначен». Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что Москва назначит нового главу дипмиссии, сверяясь со своим политическим календарем. «Как президент решит, так и будет», — отметил Рябков.

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Теги
Елена Чернышова
Анатолий Антонов посол США ядерная катастрофа Украина
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