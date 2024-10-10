Президент России подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Кремль сообщал, что это не означает понижение уровня дипломатических отношений с Америкой, а замена скоро будет

Анатолий Антонов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова.

Также Антонова освободили от обязанностей постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Антонов вернулся в Россию в октябре 2024 года — самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково-2. Он возглавлял посольство в США семь лет. Возвращение посла в Россию анонсировало посольство.

Возвращение Анатолия Антонова не означает понижения уровня дипломатических отношений между Россией и США, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавлял, что новый посол «будет своевременно назначен».

Антонов говорил об окончании своей миссии еще в июне. В письме главе неправительственной научно-исследовательской организации в области международной безопасности «ПИР-Центр» Валерию Орлову он писал: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!»

МИД тогда сообщал, что решение о возвращении послов принимает президент. На время, пока Антонов возглавлял дипломатическую миссию, пришелся «основной шквал разрушительных действий американской администрации в сфере двусторонних отношений, которые затем трансформировались в гибридную агрессию против нашей страны», сообщали РБК в МИДе.