Путин подписал указ об отставке посла России в США
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова.
Также Антонова освободили от обязанностей постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.
Антонов вернулся в Россию в октябре 2024 года — самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково-2. Он возглавлял посольство в США семь лет. Возвращение посла в Россию анонсировало посольство.
Возвращение Анатолия Антонова не означает понижения уровня дипломатических отношений между Россией и США, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавлял, что новый посол «будет своевременно назначен».
Антонов говорил об окончании своей миссии еще в июне. В письме главе неправительственной научно-исследовательской организации в области международной безопасности «ПИР-Центр» Валерию Орлову он писал: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!»
МИД тогда сообщал, что решение о возвращении послов принимает президент. На время, пока Антонов возглавлял дипломатическую миссию, пришелся «основной шквал разрушительных действий американской администрации в сфере двусторонних отношений, которые затем трансформировались в гибридную агрессию против нашей страны», сообщали РБК в МИДе.
Антонову 69 лет. Он родился в Омске в 1955 году, в МИДе с 1978 года. В разные годы был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел.
Чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне он стал в 2017 году.
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