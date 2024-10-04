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Военная операция на Украине ,  
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Посол России Антонов заявил, что США «толкают» мир к ядерной катастрофе

Сюжет
Военная операция на Украине

Руководство США ведут с помощью Украины войну против России и ведут мир к угрозе применения атомного оружия, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Я сказал американцам, сказал коллегам в Белом доме и Госдепартаменте о том, что вы толкаете [мир] к ядерной катастрофе», — сказал он.

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По словам дипломата, мир ждет «неминуемая катастрофа», если ударами вглубь России будут «задеты силы ядерного сдерживания». Антонов подчеркнул, что призвал американскую сторону задуматься о последствиях такой политики. На Западе обсуждают возможность разрешить Украине наносить удары по территории России западным дальнобойным оружием.

25 сентября президент России Владимир Путин обнародовал на заседании Совбеза изменения в ядерную доктрину страны. Новые меры он назвал «важнейшей гарантией обеспечения безопасности» России. По его словам, для государства и его союзников возникли новые источники военных угроз, поэтому ядерную доктрину необходимо адаптировать «к нынешним реалиям».

Внесенные изменения предполагают:

  • расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;
  • дополнение перечня военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;
  • рассмотрение агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение на страну.

Новый генсек НАТО Марк Рютте, вступивший в должность 1 октября, заявил, что Североатлантический альянс не наблюдает со стороны России угрозы немедленного применения ядерного оружия. Поэтому, по его словам, организация продолжит поддерживать Украину в конфликте с Россией.

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ядерная катастрофа Белый дом Госдепартамент США Анатолий Антонов
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