В МИДе рассказали, что повлияет на назначение нового посла в Вашингтоне

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Россия назначит нового посла в Соединенных Штатах, сверяясь со своим политическим календарем, а не американским. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Как президент решит, так и будет», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о сроках назначения посла (цитата по «РИА Новости»).

По словам замминистра, привязка к выборам в политическом календаре США не имеет смысла, поскольку администрация американского президента приписывает диппредставителям «абсолютно немыслимые функции» и пытается очернять российскую линию независимо от того, присутствует ли в Вашингтоне посол или временный поверенный.

Ранее 10 октября президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США.

Дипломат говорил об окончании своей миссии еще в июне, 6 октября он вернулся в Россию. Антонов возглавлял посольство в США семь лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что его возвращение не означает понижения уровня дипломатических отношений между Россией и США.

Ранее в октябре посол сообщил, что в адрес российских дипломатов в США поступают угрозы о физической расправе над ними. По его словам, российская сторона начинает «все чаще» слышать обвинения в свой адрес насчет вмешательства во внутреннюю политику США в преддверии американских президентских выборов. При этом Вашингтон не предъявляет Москве соответствующие доказательства.