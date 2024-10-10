В МИДе рассказали, что повлияет на назначение нового посла в Вашингтоне
Россия назначит нового посла в Соединенных Штатах, сверяясь со своим политическим календарем, а не американским. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«Как президент решит, так и будет», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о сроках назначения посла (цитата по «РИА Новости»).
По словам замминистра, привязка к выборам в политическом календаре США не имеет смысла, поскольку администрация американского президента приписывает диппредставителям «абсолютно немыслимые функции» и пытается очернять российскую линию независимо от того, присутствует ли в Вашингтоне посол или временный поверенный.
Ранее 10 октября президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США.
Дипломат говорил об окончании своей миссии еще в июне, 6 октября он вернулся в Россию. Антонов возглавлял посольство в США семь лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что его возвращение не означает понижения уровня дипломатических отношений между Россией и США.
Ранее в октябре посол сообщил, что в адрес российских дипломатов в США поступают угрозы о физической расправе над ними. По его словам, российская сторона начинает «все чаще» слышать обвинения в свой адрес насчет вмешательства во внутреннюю политику США в преддверии американских президентских выборов. При этом Вашингтон не предъявляет Москве соответствующие доказательства.
5 ноября 2024 года в США пройдут 60-е по счету президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии выступает Дональд Трамп, который ранее уже занимал пост главы государства. От демократов изначально выдвигался действующий президент США Джо Байден, но 21 июля снял свою кандидатуру и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис.
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