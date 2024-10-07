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Кремль исключил понижение дипотношений с США из-за возвращения посла

Песков: возвращение посла Антонова не означает понижения дипотношений с США
О понижении уровня дипотношений с США из-за возвращения посла в Россию речи не идет, его преемник «будет своевременно назначен», заявил Дмитрий Песков. Анатолий Антонов возглавлял российскую дипмиссию с августа 2017 года
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Возвращение в Россию Анатолия Антонова, который завершил работу в качестве посла в США, не означает понижения уровня дипломатических отношений между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, разумеется», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос и добавил, что новый посол «будет своевременно назначен», передает ТАСС.

Спецборт с Антоновым прилетел в московский аэропорт Внуково-2 накануне, 6 октября. Имя его преемника пока не называлось. МИД России ранее напомнил, что послов назначает или снимает с должности президент.

Посол в США Антонов вернулся в Россию
Политика
Анатолий Антонов

Антонову 69 лет, дипломат возглавлял российскую дипмиссию в США с августа 2017 года. Reuters назвал его «ястребом, который все еще способен находить компромиссы». До этого в разные годы Антонов был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел.

В июне, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно понижение уровня дипотношений с Западом, Песков заявил, что «это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями».

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Дмитрий Песков Кремль Анатолий Антонов посольство России США
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