Кремль объяснил, кого Володин предложил отправить в Магадан

Володин накануне заявил, что того, кто уехал из страны и желал «победы нацистскому режиму», по возвращении «ждет Магадан». Песков заявил, что с такими людьми России не по пути

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря, что части релокантам «обеспечен Магадан» по возвращении, имел ввиду тех, кто встал на сторону «киевского режима», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Володин говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Действительно, с этими людьми нам не по пути. Но мы говорим о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. И, конечно, эти люди, всегда, не смотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия, и она всегда их ждет». — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента ответил на заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева, который полагает, что бежавшие из страны миллиардеры и звезды шоу-бизнеса скоро вернутся обратно в Россию, потому что ни в какой другой стране в них нет нужды. «Это нормальный процесс всех стран, для всех наций, в том числе и для нас», — прокомментировал слова депутата Песков.

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Накануне Володин, говоря о релокантах, заявил следующее: «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен».

Спикер Госдумы считает, что раз релоканты сделали свой выбор в пользу другого государства, то «пускай надевают форму и защищают ту страну, которую они выбрали для себя родиной».

Комментируя инициативу Володина, губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет «подлых людей». «Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. <...> Нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», — cказал Носов. Губернатор добавил, что на Колыме живут «прекрасные люди», «настоящие патриоты своей страны», благодаря которым регион «динамично развивается».

Спикер Госдумы не впервые высказывается против граждан, уехавших из России после начала военной операции на Украине. В частности, в январе он выступил с инициативой о конфискации имущества таких россиян. Принятие строгих мер в отношении части релокантов поддерживал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» и нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней».

В то же время президент России Владимир в июне заявил, что в отъезде россиян из страны нет ничего плохого. «Этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — объяснял он. В том же месяце министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что в России выросла доля оптимистов, потому что пессимисты уехали. Задачей властей на следующий год он назвал вернуть в Россию как можно больше пессимистов.