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Губернатор ответил на предложение Володина отправить в Магадан релокантов

Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправлять в Магадан тех, кто уехал из России, поддержав Украину, а затем вернулся на родину. По его словам, таких россиян в стране не ждут
Сергей Носов
Сергей Носов (Фото: nosovlive / Twitter)

Колыма не примет «подлых людей», региону нужны трудолюбивые и талантливые, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями, передает «РИА Новости».

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. <...> Нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», — cказал Носов.

Губернатор добавил, что на Колыме живут «прекрасные люди», «настоящие патриоты своей страны», благодаря которым регион «динамично развивается».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 октября пригрозил уехавшим из России гражданам, которые поддержали Украину, что по возвращении их ждет Магадан. «Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал он.

Губернатор ответил на предложение Володина отправить в Магадан релокантов
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По словам председателя Думы, России не нужны граждане, которые вернулись в страну после того, как были «выдворены» из-за границы. Володин призвал депутатов принять меры, чтобы такие релоканты не смогли вернуться в Россию. «Пускай там сидят», — заключил он.

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Володин не впервые высказывается против граждан, уехавших из России после начала военной операции на Украине. В частности, в январе он выступил с инициативой о конфискации имущества таких россиян.

Принятие строгих мер в отношении релокантов поддержал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» и нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней».

В то же время вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал не делать «оппонентов государства» из уехавших из страны россиян. По его мнению, необходимо создать условия для возвращения таких граждан на родину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что уехавшие остаются гражданами России и за них «нужно бороться».

Президент России Владимир в июне заявил, что в отъезде россиян из страны нет ничего плохого. «Этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — объяснил он.

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Яна Ломакина
Магадан Колыма Сергей Носов Вячеслав Володин релокация
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

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