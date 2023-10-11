Посол назвал ерундой заявления о причастности России к атаке ХАМАС

В Израиле не верят, что Россия в какой-либо форме участвовала в нападении ХАМАС, заявил посол. Подобные утверждения он назвал «чистой конспирологией»

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Утверждения о возможной причастности России к нападению палестинской группировки ХАМАС на Израиль — это «полная ерунда» и «чистая конспирология». Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью «Коммерсанту».

«Это полная ерунда», — ответил диппредставитель на просьбу прокомментировать утверждения, что Москве выгодна атака на Израиль, поскольку в таком случае внимание и ресурсы США будут перенаправлены с Украины на Ближний Восток.

По словам Бен Цви, в Израиле не верят, что Россия «в какой-то форме в этом участвовала». Он отметил, что США и так поставляли израильской стороне оружие и это не изменится. В Москве это понимают, считает посол. «Так что упомянутые утверждения — это действительно чистая конспирология», — заключил он.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Атака сопровождалась массированными ракетными ударами, вторжением боевиков в южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кубице Реим. Израиль в ответ начал наносить массированные удары по сектору Газа и объявил о полномасштабном наступлении на регион.

Италия, Франция, Германия, Великобритания, Украина, Евросоюз, США, Таиланд и другие страны осудили атаки ХАМАС и поддержали Израиль. Действия группировки, в свою очередь, поддержали Иран и Сирия. С нейтральной позицией выступили Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Египет, ОАЭ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает насилие в любых формах и проявлениях и «призывает всех твердо выступить за прекращение любых боевых действий». Президент Владимир Путин выразил «глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия» и подчеркнул, что Россия готова содействовать мирному урегулированию в регионе.

Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Россия заинтересована в нападении ХАМАС на Израиль, поскольку это отвлечет западные страны от оказания помощи Украине. Украинский президент Владимир Зеленский также допустил, что внимание мирового сообщества к Киеву может ослабеть. По его мнению, «если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России». Зеленский выразил надежду, что США продолжат поддерживать Украину.

Российская сторона осуждает оказание помощи Киеву со стороны западных стран. В Кремле считают, что поддержка Украины свидетельствует о вовлеченности Запада в конфликт.