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Палестино-израильский конфликт ,  
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Путин и Эрдоган сочли катастрофическим число жертв войны Израиля и ХАМАС

Путин и Эрдоган назвали катастрофическим число жертв конфликта Израиля и ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Кибуц Кфар-Аза, Израиль
Кибуц Кфар-Аза, Израиль (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики обсудили конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган выразили «глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения», сказано в сообщении. Президенты акцентировали внимание на необходимости прекращения огня обеими сторонами и возвращения их к переговорам.

Президенты России и Турции подчеркнули, что обе страны готовы содействовать мирному урегулированию в регионе, отметили в Кремле. Путин и Эрдоган согласились, что долгосрочное мирное урегулирование кризиса на Ближнем Востоке возможно «исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы», предусматривающей создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

В пресс-службе турецкого президента, в свою очередь, заявили, что Путин и Эрдоган обсудили «тревожный конфликт» между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению распространения напряженности. И Кремль, и турецкая сторона высказывали опасения, что конфликт Израиля и ХАМАС может разрастись в регионе, Москва призывала к сдержанности и прекращению огня.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов и уже несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, пострадавших — тысячами. Среди жертв есть четверо россиян, еще шестеро пропали без вести.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится группировка, «в этом городе зла» и призвал жителей сектора Газа покинуть его.

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Владимир Путин

политик, президент России

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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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