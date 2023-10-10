Путин и Эрдоган сочли катастрофическим число жертв войны Израиля и ХАМАС

Кибуц Кфар-Аза, Израиль (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики обсудили конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган выразили «глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения», сказано в сообщении. Президенты акцентировали внимание на необходимости прекращения огня обеими сторонами и возвращения их к переговорам.

Президенты России и Турции подчеркнули, что обе страны готовы содействовать мирному урегулированию в регионе, отметили в Кремле. Путин и Эрдоган согласились, что долгосрочное мирное урегулирование кризиса на Ближнем Востоке возможно «исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы», предусматривающей создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

В пресс-службе турецкого президента, в свою очередь, заявили, что Путин и Эрдоган обсудили «тревожный конфликт» между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению распространения напряженности. И Кремль, и турецкая сторона высказывали опасения, что конфликт Израиля и ХАМАС может разрастись в регионе, Москва призывала к сдержанности и прекращению огня.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов и уже несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа. Число жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, пострадавших — тысячами. Среди жертв есть четверо россиян, еще шестеро пропали без вести.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится группировка, «в этом городе зла» и призвал жителей сектора Газа покинуть его.