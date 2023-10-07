Нетаньяху анонсировал военную кампанию против ХАМАСа

Премьер Израиля объявил о необходимости «длительной и мощной» кампании в Газе

США назвали атаку ХАМАС на Израиль неспровоцированным нападением, израильский премьер в разговоре с Байденом заявил о необходимости «мощной кампании» в секторе Газа

Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой Израиль победит». Это заявление он сделал в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом, сообщила канцелярия Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

Согласно сообщению канцелярии премьера Израиля, США выразили полную поддержку израильской стороне в праве на самооборону.

Белый дом пока не комментировал содержание беседы. Вместе с тем Вашингтон осудил «неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильских гражданских лиц», в заявлении Белого дома подчеркивается, что «терроризму никогда не бывает никакого оправдания».

Эскалация конфликта началась утром 7 октября с ракетного обстрела израильской территории со стороны сектора Газа, после чего боевики палестинской группировки ХАМАС вторглись в Израиль. Наземные бои ведутся как минимум в семи населенных пунктах. ЦАХАЛ нанес ответные авиаудары по объектам на территории сектора Газа. Представитель ЦАХАЛА Даниэль Хагари подтвердил, что бои, в том числе с участием спецназа, продолжаются в 22 районах страны.

По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате атаки, 908 человек ранены, передает Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения. Палестинские ведомства сообщают о 198 погибших и 1610 пострадавших в секторе Газа.



Армия Израиля подтвердила сообщения о захвате боевиками ХАМАС заложников и сообщила, что есть погибшие среди военнослужащих, но не уточнила их точное количество.