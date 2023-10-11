Байден допустил переброску дополнительных войск на Ближний Восток

США ранее направили в восточную часть Средиземного моря авианосец «Джеральд Форд» на фоне нового обострения на Ближнем Востоке, и, по данным WSJ, рассматривают переброску второго корабля к берегам Израиля

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Соединенные Штаты готовы при необходимости перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток из-за нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Он напомнил о решении Пентагона направить в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, в которую входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» «Нормандия» и эсминцы с управляемыми ракетами. По данным The Wall Street Journal, США могут разместить в Средиземном море недалеко от берегов Израиля еще один авианосец, «Дуайт Эйзенхауэр». Помимо того, передавал CNN, Вашингтон перебросит на Ближний Восток до 25 истребителей F-35 и F-15.

«Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные военные силы», — сказал Байден и предостерег третьи страны или организации от попыток воспользоваться новым обострением между Израилем и ХАМАС. По данным на сайте Пентагона, сейчас в регионе дислоцированы около 30 тыс. американских военнослужащих.

По словам американского президента, в результате атаки ХАМАС погибли 14 граждан США, еще несколько могут быть в заложниках. Общее число жертв в Израиле в результате нового обострения превысило 900 погибших, раненых — 2,4 тыс. В секторе Газа погибли 900 человек, еще 4,5 тыс. получили ранения.

Байден назвал действия палестинского движения актом терроризма и пообещал сделать так, чтобы «у Израиля было все необходимое для того, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и ответить на это нападение».

Израиль после нападения ХАМАС направил США несколько запросов о военной помощи, в том числе о пополнении перехватчиков системы ПВО «Железный купол» в качестве меры предосторожности на случай затягивания и расширения конфликта, а также об усилении обмена разведданными, сообщали источники The Washington Post. Байден распорядился выделить стране дополнительную поддержку.

В ХАМАС, комментируя решение США отправить первый авианосец, заявили, что это действие представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа. Но событие «не пугает» движение, оно «будет продолжать защищать свой народ и святыни».