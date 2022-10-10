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«Газпром» напомнил, что в 2015 году у «Северного потока» нашли взрыватель

В «Газпроме» рассказали об обнаружении «Морской лисы» НАТО под «Северным потоком»
В 2015 году у «Северного потока» уже находили беспилотник, который используют для уничтожения мин. Как заявили в «Газпроме», он принадлежал НАТО. Между тем власти Швеции говорили, что это их аппарат. Страна в альянс не входила
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Рядом с газопроводом «Северный поток» в 2015 году уже обнаруживали взрывотехнику, сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».

«6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток-1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», — заявил Куприянов. Тогда взрывное устройство достали и обезвредили шведские военные.

«НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — сказал представитель «Газпрома».

В ноябре 2015 года Вооруженные силы Швеции действительно сообщали об обнаружении некоего подводного аппарата, пишет «Шведское радио». Как пояснили военные, речь шла о небольшом подводном дроне Seafox («Морская лиса»), который используют для обнаружения и уничтожения мин. Во время разминирования аппарат взрывается и таким образом деактивирует свою цель. Шведские военные отмечали, что риск взрыва обнаруженного дрона на газопроводе был маловероятен.

Тогда в целях безопасности одна из ниток газопровода, вблизи которой находился объект, была остановлена и заработала только через шесть дней. Удалением подводного объекта занимались шведские вооруженные силы.

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В 2015 году представитель шведской армии Йеспер Тенгрот сообщил, что военные установили происхождение беспилотного подводного аппарата. Это оказался шведский дрон, который, по словам Тенгрота, потерялся во время учений «далеко от того места», где был впоследствии найден. Аппарат обезвредили. О том, что этим подводным объектом был натовский подводный уничтожитель мин, тогда ничего не сообщалось (Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года).

В «Газпроме» об этом инциденте напомнили после аварии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», которая произошла в датских и шведских водах в конце сентября. Местные сейсмологи сообщили, что на газопроводах были устроены взрывы.

Расследованием случившегося занимаются Швеция, Дания и Германия. Власти этих стран предполагают, что «Северные потоки» были повреждены намеренно. Россию к расследованию они решили не привлекать.

Между тем в Кремле заявили, что без России расследование ЧП невозможно. Российские власти считают, что диверсию на трубопроводах устроили «англосаксы». В США в свою очередь опровергли причастность стран НАТО к случившемуся.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Газпром Северный поток взрыв НАТО
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