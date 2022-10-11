НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 16:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:33
Производитель пива Budweiser допустил возвращение бренда в Россию Бизнес, 17:31
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 17:31
ФИФА выплатит клубам более $200 млн компенсации за участие игроков в ЧМ Спорт, 17:29
Где искать модную одежду и товары для дома по выгодным ценам Life, 17:21
Bloomberg узнал, что страны G7 не предложат конкретных мер помощи Украине Политика, 17:19
Роскомнадзор сообщил, что обновляет список заблокированных в России VPN Технологии и медиа, 17:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Татарстан предложил ввести штрафы за оскорбление символов регионов Политика, 17:14
Клишас заявил, что пользователи соцсетей Meta не нарушают закон Политика, 17:14
Курс евро превысил ₽63 впервые с 11 августа Инвестиции, 17:13
Москва перевыполнила план по вводу недвижимости на 2022 год Город, 17:13
Москва досрочно выполнила годовой план по вводу недвижимости Недвижимость, 17:13
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Курс доллара впервые за три месяца поднялся выше ₽64 Инвестиции, 17:02
Политика ,  

НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания

Столтенберг: НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания
Среди членов НАТО ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франция. Столтенберг отметил, что стратегические учения были запланированы давно и сейчас было бы неверно внезапно их отменить
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Jason Franson / Keystone Press Agency / Global Look Press )

НАТО в ближайшее время проведет «давно запланированные» учения по ядерным силам сдерживания. Об этом на брифинге объявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы еще до вторжения на Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным. <...> Думаю, мы бы направили крайне неверный посыл, если бы сейчас внезапно отменили регулярные, давно запланированные учения», — сказал Столтенберг.

В то же время, по его словам, НАТО не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. «Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России. Но мы будем по-прежнему оставаться бдительными», — сказал он.

Столтенберг также подчеркнул, что страны НАТО будут наращивать военную помощь Украине, «чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать территорию».

В блок НАТО входит 30 стран. Из них статус ядерных держав официально подтвердили США, Великобритания и Франция.

Притом что американцы никогда не подтверждали размещение ядерного арсенала на территории Европы, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей в 2019 году случайно раскрыл в своем докладе, который был опубликован в Сети, что ядерные боеголовки размещены на военных базах Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции.

В целом, отмечалось в докладе, в рамках миссии Североатлантического альянса Соединенные Штаты разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут быть развернуты как силами США, так и силами союзников.

США вместе с остальными странами НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда российский президент Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. По словам главы государства, НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж». Путин указал, что Россия также обладает ядерным оружием.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Важна отнюдь не формула: как правильно рассчитать рекламный бюджет
Инструкции
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке
Статьи
Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Статьи

«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил президент.

Любое использование Россией ядерного оружия будет иметь для страны серьезные последствия, заявил после этого Столтенберг. В Пентагоне США осудили «бряцание ядерным оружием» со стороны России, отметив при этом отсутствие признаков готовности Москвы использовать его на Украине.

4 октября в российском МИДе заявили, что Москва продолжает поддерживать идею о недопустимости войны между ядерными державами.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие ядерные испытания НАТО учения Россия Йенс Столтенберг
Материалы по теме
МИД заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием
Политика
Болтон назвал Путина «законной целью» в случае применения ядерного оружия
Политика
Маск заявил о стремительном росте риска ядерной войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter