НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания

Столтенберг: НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания

Среди членов НАТО ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франция. Столтенберг отметил, что стратегические учения были запланированы давно и сейчас было бы неверно внезапно их отменить

Йенс Столтенберг (Фото: Jason Franson / Keystone Press Agency / Global Look Press )

НАТО в ближайшее время проведет «давно запланированные» учения по ядерным силам сдерживания. Об этом на брифинге объявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Это давно запланированные учения, вообще-то они были запланированы еще до вторжения на Украину. Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным. <...> Думаю, мы бы направили крайне неверный посыл, если бы сейчас внезапно отменили регулярные, давно запланированные учения», — сказал Столтенберг.

В то же время, по его словам, НАТО не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. «Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России. Но мы будем по-прежнему оставаться бдительными», — сказал он.

Столтенберг также подчеркнул, что страны НАТО будут наращивать военную помощь Украине, «чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать территорию».

В блок НАТО входит 30 стран. Из них статус ядерных держав официально подтвердили США, Великобритания и Франция. Притом что американцы никогда не подтверждали размещение ядерного арсенала на территории Европы, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей в 2019 году случайно раскрыл в своем докладе, который был опубликован в Сети, что ядерные боеголовки размещены на военных базах Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции. В целом, отмечалось в докладе, в рамках миссии Североатлантического альянса Соединенные Штаты разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут быть развернуты как силами США, так и силами союзников.

США вместе с остальными странами НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда российский президент Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. По словам главы государства, НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж». Путин указал, что Россия также обладает ядерным оружием.

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«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил президент.

Любое использование Россией ядерного оружия будет иметь для страны серьезные последствия, заявил после этого Столтенберг. В Пентагоне США осудили «бряцание ядерным оружием» со стороны России, отметив при этом отсутствие признаков готовности Москвы использовать его на Украине.

4 октября в российском МИДе заявили, что Москва продолжает поддерживать идею о недопустимости войны между ядерными державами.