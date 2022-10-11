AFP назвало дату встречи Путина и Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи в сентябре 2022 года (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут двустороннюю встречу на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет в Астане, сообщает AFP со ссылкой на источника в турецких правительственных кругах. По данным агентства, встреча президентов пройдет в среду, 12 октября.

Саммит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится 12–13 октября. МИД страны накануне подтвердил, что Путин и Эрдоган примут в нем участие. Представитель российского президента Дмитрий Песков допустил, что лидеры могут провести встречу и обсудить на ней инициативу Анкары, которая, по данным газеты Milliyet, предложила организовать переговоры «за одним столом» между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией для решения украинского конфликта. Песков отметил при этом, что Россия не получала по дипломатическим каналам никаких конкретных предложений о переговорах со странами Запада.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести никаких переговоров с Россией, пока президентом является Путин, так как при нем «договориться с ней невозможно». Это произошло после подписания в Кремле договора о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Кремле на это сказали, что будут либо ждать изменения позиции Киева, либо смены президента на Украине.

В последний раз президенты Турции и России встречались лично 16 сентября на саммите ШОС. 7 октября они поговорили по телефону и обсудили Украину и двусторонние отношения.