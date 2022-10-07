Эрдоган и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения

Последний раз лидеры общались в конце сентября: тогда Эрдоган призвал российского коллегу «дать шанс» переговорному процессу и возобновить его. Накануне он заявил, что один способен говорить и с Путиным, и с Зеленским

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенты Турции и России Рейжеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

«В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российско-турецких отношений, а также ситуация на Украине», — сказано в сообщении.

На момент публикации в Кремле разговор лидеров не прокомментировали.

С начала российской военной операции 24 февраля Турция активно предпринимала попытки привести конфликтующие стороны к мирному урегулированию конфликта. В частности, в июле в Стамбуле были подписаны соглашения по вывозу зерна из украинских портов, которое оказалось заблокировано там после начала военных действий.

До этого российская и украинская делегация встречались в Стамбуле в конце марта, где Киев передал предложения по урегулированию конфликта. Они в том числе предусматривали невступление Украины в НАТО вкупе с гарантиями ее безопасности и отказ страны от возвращения Крыма и Донбасса силовым путем.

Тем не менее уже в апреле переговоры были остановлены. Россия возложила ответственность за это на Украину и западные страны, а также заявляла о готовности возобновить диалог. Президент Украины Владимир Зеленский называл условием переговоров возвращение всех утраченных после 24 февраля территорий. 30 сентября он заявил, что Киев не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока пост главы государства занимает Владимир Путин.

Предыдущая беседа Путина и Эрдогана состоялась в конце сентября: тогда турецкий лидер призвал российского коллегу «дать шанс» переговорному процессу и возобновить его. Президенты также затронули вопрос ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Накануне Эрдоган заявил, что он один способен говорить и с Путиным, и с Зеленским.