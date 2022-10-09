Турция предложила Стамбул для переговоров России, США и еще трех стран

Ранее газета Milliyet сообщила, что Турция хочет посадить за один стол переговоров Россию, США, Францию, Германию и Великобританию для решения украинского конфликта. В США восприняли идею позитивно, писало издание

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Местом переговоров России и четырех стран Запада — США, Франции, Великобритании и Германии, которые ранее предложила провести Турция, может стать Стамбул, заявил «РИА Новости» председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

7 октября обозреватель газеты Milliyet Озай Сендир в своей публикации сообщил, что Турция планирует организовать переговоры России и еще четырех западных стран «за одним столом» для решения украинского конфликта. На тот момент этот план не был передан всем потенциальным странам-участницам, но был направлен США. «Первоначальные комментарии к плану со стороны влиятельных лиц в Вашингтоне весьма позитивны», — отметил Сендир.

«Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул — конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех сторон местом», — заявил Карайель. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

В июле Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов. После этого представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что успешное выполнение зерновой сделки может заложить основу для возобновления мирных переговоров и прекращения огня.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не разделяет такого оптимизма.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести никаких переговоров с Россией, пока президентом является Путин, так как при нем «договориться с ней невозможно». В Кремле на это сказали, что будут либо ждать изменения позиции Киева, либо смены президента на Украине.