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Военкомат Москвы назвал самую нужную специальность при мобилизации
Замвоенкома Москвы Локтев: мотострелки наиболее востребованы при мобилизации в столице
Наиболее востребованными при частичной мобилизации в Москве являются обладающие мотострелковой военно-учетной специальностью, сообщил ТАСС заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.
«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — сказал он.
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