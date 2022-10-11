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Военкомат Москвы назвал самую нужную специальность при мобилизации

Замвоенкома Москвы Локтев: мотострелки наиболее востребованы при мобилизации в столице

Наиболее востребованными при частичной мобилизации в Москве являются обладающие мотострелковой военно-учетной специальностью, сообщил ТАСС заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев.

«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — сказал он.

Материал дополняется.

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