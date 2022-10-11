Боррель связал благополучие Евросоюза с дешевой энергией из России

Уровень сотрудничества США и Евросоюза является фантастическим, однако ситуация может измениться во время промежуточных выборов в ноябре в конгресс или президентских в 2024 году, отметил Боррель. Он призвал ЕС к самостоятельности

Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Евросоюз сталкивается с последствиями многолетнего процесса по разделению источников процветания и безопасности, полагаясь на Россию и Китай, которые больше не являются для ЕС прежними партнерами, что потребует реструктуризации экономики европейских государств. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на ежегодной конференции послов ЕС.

«Наше процветание было основано на дешевой энергии, поступающей из России. Российский газ — [как считалось, ] дешевый и предположительно доступный, безопасный и стабильный. Оказалось, что это не так», — сказал дипломат.

Кроме того, ЕС пользовался доступом к китайскому рынку для получения дешевых товаров и инвестиций, продолжил Боррель. Он выразил уверенность, что низкая стоимость труда китайских рабочих оказала большее влияние для сдерживания инфляции, «чем все центральные банки вместе взятые». Теперь «доступ к Китаю» усложняется, что создаст полиитческие проблемы.

Боррель также затронул вопрос отношений с США, которым ЕС «делегировал свою безопасность». Он отметил: сотрудничество с президентской администрацией Джо Байдена является «отличным», а трансатлантические отношения никогда прежде не были настолько хороши.

«У нас фантастические отношения и мы много сотрудничаем; [но] кто знает, что произойдет через два года или даже в ноябре? Что бы произошло, если бы вместо Байдена в Белом доме был [Дональд] Трамп или кто-то вроде него? Каким был бы ответ Соединенных Штатов на войну в Украине? Каков был бы наш ответ в другой ситуации?», — поинтересовался глава евродипломатии.

По мнению Борреля, Евросоюзу следует «брать на себя больше ответственности», поскольку мира, в котором можно было положиться на сотрудничество с США, Китаем и Россией «больше нет». При этом, указал он, в европейских демократиях все чаще к власти приходят радикально правые политики, что является выбором народа.

«Итак, у нас сложный коктейль — внутренний и внешний — и старые рецепты уже не работают. Мы сталкиваемся с растущими проблемами безопасности, и наша внутренняя сплоченность находится под угрозой», — резюмировал Боррель.

В прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% от всех поставок). На фоне сокращения импорта из России в регионе начался энергетический кризис — в Еврокомиссии опасались, что трудной для ЕС станет не только ближайшая зима, но и несколько последующих.

Прекращение экспорта российского газа в страны ЕС грозит привести к сокращению ВВП государств Европы и Центральной Азии, а 1,2 п.п. в 2023 году, считают аналитики Всемирного банка. Влияние на отдельные страны будет меняться от степени их зависимости от энергоимпорта. Центральноазиатские экономики пострадают из-за в случае прекращения поставок российского газа в Европу «от последующего шока из-за цен на природный газ и негативных побочных эффектов от значительно более слабой активности в еврозоне», пояснили во Всемирном банке.