Всемирный банк оценил экономику Европы и Азии без энергии из России

Сокращение поставок из России, вероятно, приведет к сокращению ВВП государств этих регионов. Последствия для каждой отдельной страны будут различаться из-за разной зависимости от российского газа и связей с еврозоной или Москвой

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Прекращение поставок энергоносителей из России в страны ЕС может привести к сокращению ВВП в государствах Европы и Центральной Азии на 1,2 п.п. в 2023 году. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Уровень влияния этого обстоятельства на разные страны будет зависеть от степени их зависимости от российского газа и экономических связей со странами еврозоны или Россией. Меньшее влияние испытают страны, которые сами производят достаточно энергии и пользуются альтернативными маршрутами поставок.

Аналитики поясняют, что экономики стран Центральной Азии из-за остановки поставок российского газа в Европу «пострадают от последующего шока из-за цен на природный газ и негативных побочных эффектов от значительно более слабой активности в еврозоне». На замедление экономической активности повлияет и ужесточение условий для получения международного финансирования, а также более жесткая валютная политика.

В России, согласно прогнозам банка, ВВП в 2023 году сократится на 3,6% (в текущем — на 4,5%, а в 2024-м вырастет на 1,6%).

Поставки российского газа в Европу сократились после начала российской военной операции на Украине. Некоторые европейские страны еще весной отказались оплачивать газ в рублях, другие перестали получать его в результате приостановок и сокращений поставок по «Северному потоку-1». В конце сентября на обоих «Северных потоках» произошли взрывы.

В прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% всех поставок). На фоне сокращения импорта из России в регионе начался энергетический кризис — в Еврокомиссии выражали опасения, что трудной для Евросоюза будет не только следующая зима, но и несколько последующих.